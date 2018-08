Ein Zickzack-Radweg sorgt in Berlin für Verwunderung

Berlin rätselt: Ist es eine Kunstaktion? Eine Koordinationsübung für geübte Radfahrer? Ein Zickzack-Parcours für die Kinder der nahegelegenen Volksschule? Seit Dienstag ziert ein ungewöhnlicher Radweg im gutbürgerlichen Stadtteil Zehlendorf die Leo-Baeck-Straße. Im Zickzackkurs führen die weißen Markierungen die Allee entlang - jeweils in der Höhe der Bäume sind sie versetzt.

Das sei nicht so geplant gewesen, sagte die zuständige Bezirksstadträtin Maren Schellenberg am Mittwoch. Es habe Kommunikationsprobleme mit der zuständigen Baufirma gegeben, berichtet die Tageszeitung "Die Welt". Denn eigentlich ist in der Straße mit einer Tempo-30-Zone kein Radweg vorgesehen.

Die Markierung war vor einiger Zeit für die Volksschüler angebracht worden. Sie dürfen nicht auf der Straße radfahren, sollten aber nicht mit den Fußgängern kollidieren, berichtet die "Berliner Morgenpost". Die Eltern baten vor einiger Zeit, die "Orientierungslinie" nachzuziehen. Warum die Firma dann eine Zickzack-Linie aufgemalt habe, sei unklar, heißt es von der Bezirksvertretung gegenüber der Zeitung.

Die Markierungen stießen auf heftigen Protest und Spott von Anrainern. "Hirnrissig", "Zumutung", "Katastrophe" war zu hören. Auch in sozialen Medien amüsierten sich Nutzer über das Missgeschick. Die Linien sollen nun jedenfalls durch eine gerade Linie ersetzt werden. "Eigentlich ist es ja ganz hübsch, aber es kann auf keinen Fall so bleiben", sagte Schellenberg gegenüber der "Welt".

(red.)