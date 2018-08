Zwei Tonnen tote Fische im Rhein: Fischer starten nächtliche Rettung

Für die Äsche ist die aktuelle Hitze eine Katastrophe. Die Äsche ist ein Fisch, der Wassertemperaturen unter 23 Grad bevorzugt. In der Schweizer Stadt Stein am Rhein westlich des Bodensees war das Rheinwasser aber schon über 27 Grad warm. Während der andauernden Hitzewelle im Schweizer Rheingebiet verenden nun Zigtausende Tiere. Mit Kaltwasserbecken am Hochrhein wollte man die Katastrophe verhindern, doch die Hitze war stärker. Nun haben engagierte Fischer sogar nächtliche Rettungsaktionen für die hitzegeplagten Fische gestartet.

Bis zum Donnerstag wurden bereits rund zwei Tonnen tote Fische eingesammelt. Nicht nur Äschen, sondern auch viele Forellen. Erste Regenschauer helfen, doch immer mehr tote Fische werden aus dem ungewöhnlich warmen Rhein geholt. "Um das Rheinwasser selbst merklich abzukühlen, müsste es zwei bis drei Tage ausgiebig über dem Bodensee regnen", erklärt der Schaffhauser Fischereiverwalter Andreas Vögeli in der "Neuen Zürcher Zeitung". Dann würde kälteres, tieferes Wasser des Sees nach oben gelangen.

Ein flächendeckendes Abfischen des Rheins sei aufgrund der Größe des Flusses nicht möglich. Doch etwa fünfzig Fischer haben in der Nacht auf Mittwoch eine gemeinsame Hilfsaktion gestartet, wie die Zeitung berichtet. Zwischen 21.30 Uhr und 1.30 Uhr konnten sie mehrere hundert Äschen behutsam fangen und in Kaltwasserbecken von Fischzuchtanlagen oder in Teichen unterbringen.

Schon im Juli Kältebecken geschaffen

Die Schweizer Behörden hatten im Juli schon zwischen dem Bodensee und Schaffhausen Schutzmaßnahmen eingeleitet. So wurden sechs Kaltwasserbecken als Zufluchtsorte für die Fische ausgebaggert, etwa an den Zuflüssen kälterer Bäche. Die Maßnahmen wirkten zumindest in den ersten Tagen der großen Wasserhitze. In den Becken sammelten sich tausende Fische. Doch die beständige Hitze verschlimmerte das Fischsterben.

Im heißen Sommer 2003 kamen nach einer Studie des schweizerischen Bundesamtes für Umwelt mindestens 50.000 Äschen im Rhein um. Ob eine ähnliche Entwicklung aufzuhalten ist, sei fraglich. "Die Prognose ist düster", sagte der Artenschutzbeauftragte des schweizerischen Fischereiverbandes, Samuel Gründler, schon vergangene Woche.

