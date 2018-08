USA: Kinder für Schulmassaker trainiert

Santa Fe. Zustände, die der Sheriff von New Mexiko als „die traurigsten Lebensumstände“ beschrieb: Elf Kinder im Alter von einem bis zu 15 Jahren hausten in einem Campingwagen ohne jegliche Hygiene, ohne fließendes Wasser, sie hatten kaum Kleidung und Nahrung. Die Polizei fand auf dem Areal, zwischen Reifen und Holzpaletten, lediglich Reis und Kartoffeln. Und Waffen.

Der Mann, der die Kinder festhielt, habe sie für Schießereien trainiert – womöglich für den „Einsatz“ in einer Schule, so die Staatsanwaltschaft. Die Behörden begründen ihren Verdacht unter anderem mit der Aussage einer Pflegemutter, die eines der betroffenen Kinder bei sich aufnahm; es könne mit einem Sturmgewehr umgehen.

Vergangenen Freitag fand die Polizei die Kinder sowie fünf Erwachsene in einer dünn besiedelten, dürren Gegend bei Taos, New Mexiko. Ein Mann namens Lucas Morton hatte hier seine Zelte aufgeschlagen, lag offenbar aber im Clinch mit seinen Nachbarn. Als sich schließlich weitere Erwachsene und Kinder bei Morton niederließen, verständigten die Nachbarn die Polizei: Auf dem Areal würden hungernde Kinder leben.

Sohn eines bekannten Imam

Als Hauptverdächtiger gilt neben Morton Siraj Ibn Wahhaj, ein selbst ernannter Prediger; die Behörden sprechen von einem „Extremisten muslimischen Glaubens“. Wahhaj soll Monate zuvor seinen kleinen Sohn aus Georgia entführt und ebenfalls nach New Mexiko gebracht haben. Er habe behauptet, der geistig und körperlich behinderte Bub sei von Dämonen besessen und müsse exorziert werden. Der Mutter des Buben soll Wahhaj gesagt haben, sie würden in den Park gehen. Zurückgekehrt sind die beiden nie. Bis heute fehlt vom Kind jede Spur, allerdings wurde im Laufe der Razzia bei Taos auch eine Kinderleiche gefunden. Eine Obduktion steht noch aus.

Zwischenzeitlich konnte die Polizei einige der Kinder befragen. Sie gaben an, dass der vierjährige Abdul-Ghani Wahhaj in der Campingbehausung gestorben sei.

Die Entführung des Buben hat die Medien in den USA auch deswegen beschäftigt, weil es sich bei Siraj Ibn Wahhaj offenbar um den Sohn von Siraj Wahhaj handelt; er ist der Imam einer Moschee in Brooklyn und eine bekannte Figur innerhalb der amerikanischen muslimischen Community. Wahhaj sr. machte in der Vergangenheit mit extremistischen Aussagen auf sich aufmerksam, auch soll er sich in jenen Zirkeln bewegt haben, die 1993 einen Bombenanschlag auf das World Trade Center durchgeführt haben. Dem Imam konnten die Behörden jedoch nichts Konkretes nachweisen.

Neben Morton und Wahhaj verhafteten die Behörden in New Mexiko auch drei Frauen in ihren 30ern. Sie dürften die Mütter der Kinder sein. Über den Verbleib von Abdul-Ghani hüllen sich die drei in Schweigen. Alle fünf Erwachsenen müssen sich nun zumindest für Kindesmissbrauch vor Gericht verantworten. (ag./duö)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.08.2018)