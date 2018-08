Argentinien: Die Abtreibung bleibt illegal

Buenos Aires. Das Ergebnis hatte sich schon im Laufe der vergangenen Woche abgezeichnet. Nach einer 13-stündigen Marathondebatte votierten 38 argentinische Senatoren dafür, die geltenden restriktiven Abtreibungsgesetze nicht zu ändern. 31 Vertreter sprachen sich für eine Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs aus. Es gab zwei Enthaltungen und eine Absenz. Mit diesem Votum durchkreuzten die Senatoren die Entscheidung des Kongresses, der Ende Juni mit knapper Mehrheit für den Gesetzentwurf votiert hatte.

Dieser sah vor, dass Frauen innerhalb der ersten 14 Wochen eine Schwangerschaft abbrechen dürfen. Staatliche und private Kliniken sollten den Eingriff kostenfrei vornehmen. Der Staat hätte damit das Recht auf Abtreibung anerkannt.

Trotz heftigen Regens an diesem Wintertag auf der Südhalbkugel hatten Zigtausende Demonstranten vor dem säulenbewehrten Prachtbau des Kongresses bis in die frühen Morgenstunden ausgeharrt. Wie schon bei der Abstimmung im Kongress waren die Abtreibungsgegner auf der Südseite des Gebäudes postiert sowie in den anliegenden Straßen und Avenidas. Jenseits eines von den Ordnungskräften massiv abgeschirmten Sicherheitsstreifens demonstrierten die Abtreibungsbefürworter, zu großer Mehrheit Frauen, vielfach begleitet von ihren Töchtern. Am Donnerstagmorgen war es das Kontra-Lager, das ausgelassen feierte. Im Juni noch hatten die Abtreibungsbefürworter nach einer 24-Stunden-Debatte gejubelt.

Geltendes Gesetz 100 Jahre alt

Das emotionale Thema spaltet seit Langem die argentinische Gesellschaft. Die geltende Rechtsprechung blieb seit fast 100 Jahren weitgehend unverändert. Sie gestattet einen Abbruch nur, wenn eine Frau durch eine Vergewaltigung schwanger wird, oder wenn die Schwangerschaft ihr Leben gefährdet. In beiden Fällen muss eine richterliche Bestätigung eingeholt werden. Verstöße können mit bis zu vier Jahren Haft bestraft werden.

Diese massive Restriktion konnte freilich nicht verhindern, dass ständig Abtreibungen stattfinden. 300.000 bis 500.000 solcher Eingriffe würden jährlich durchgeführt, schätzt Amnesty International. Dabei gibt es einen Unterschied: Während in den besseren Hauptstadtvierteln gut ausgestattete Arztpraxen solche Dienste diskret und zu Wucherpreisen finanzstarken Kundinnen zukommen lassen, müssen arme Frauen Leib und Leben riskieren, um ungewollte Schwangerschaften zu beenden. Nach Untersuchungen der katholischen Kirche müssen 70 Prozent der argentinischen Kinder in Armut aufwachsen. Doch die alarmierende Erkenntnis hinderte Kirchenvertreter nicht daran, die Gesetzesänderung massiv zu bekämpfen. Unterstützt wurden sie dabei von der evangelikalen Konkurrenz.

Möglich wurde die parlamentarische Entscheidungsfindung, weil der Präsident Mauricio Macri keinen Rekurs dagegen einlegte. Seine angeblich progressive Amtsvorgängerin, Cristina Kirchner, hatte in ihren acht Amtsjahren fünf ähnliche Gesetzesinitiativen blockiert. Der Präsident ließ die Debatte zu, obwohl er persönlich die Abtreibung ablehnt, womöglich auch in der Hoffnung, dass sie die ökonomischen Probleme des Landes übertünche, die seine Regierung nicht in den Griff bekommt.

Befürworter geben nicht auf

Bemerkenswert ist, dass die Spaltung des Landes in Sachen Abtreibung anders verläuft als die politische. In beiden Parlamentskammern gab es zahlreiche Pro-Stimmen aus dem konservativen Regierungslager und Kontras aus der linken Opposition. Während die Pro- und Kontra-Stimmen der Frauen gleich waren (14 zu 14), waren es die Stimmen der Männer, die letztlich über die Initiative entschieden (17 zu 24).

Die Mitglieder des Senats repräsentieren die 24 Provinzen und sind oftmals Mitglieder der dortigen Machteliten. Vor allem im armen Norden des Landes – wo die meisten illegalen Abtreibungen stattfinden und wo die Zahl der Todesfälle nach den Eingriffen am höchsten ist – haben die Kirchen den größten Einfluss. Die Abtreibungsbefürworter wollen ihren Kampf nicht aufgeben. Denkbar ist ein Referendum oder ein weiterer parlamentarischer Vorstoß.

