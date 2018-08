Polizei sucht mögliche zweite Terrorzelle in Frankreich

Barcelona/Paris. Nächste Woche ist es ein Jahr her, dass ein Attentäter einen Lieferwagen auf Barcelonas beliebteste Flaniermeile Las Ramblas gesteuert hat und seine Komplizen in der Kleinstadt Cambrils eine Frau überfahren haben. Insgesamt 16 Menschen rissen die Anschläge in den Tod, 130 wurden verletzt. Die Terrormiliz IS hat den Anschlag für sich reklamiert. Nun, ein Jahr danach, drängt sich ein schlimmer Verdacht auf: Es könnte noch eine zweite aktive Terrorzelle geben – und zwar in Frankreich. Das berichtet die britische BBC.

Das Terrorkommando in Spanien leitete Abdelbaki Es Satty, ein marokkanischer Hassprediger, dessen Spur auch nach Österreich führen soll. Es gibt Berichte, wonach sich Es Satty im Herbst 2015 in Österreich aufgehalten und auch in einer Moschee im 15. Bezirk gepredigt habe. Nach Angaben der „Krone“ traf er sich im Februar 2016 auf dem Wiener Airport auch mit einem weiteren marokkanischen Jihadisten. Bestätigt ist das nicht. Es Satty starb jedenfalls einen Tag vor dem Barcelona-Attentat bei einer Gasexplosion in einem Waffenlabor im spanischen Alcanar. Von seinem Terrorkommando sind laut BBC acht Mitglieder tot und drei in Haft. Ein ehemaliges Mitglied der Zelle hat dem BBC-Bericht zufolge ausgepackt. Er soll den Ermittlern von einem Netzwerk erzählt haben, dem neben Es Sattys Gruppe auch eine weitere Terrorzelle angehört haben könnte. Es soll sich dabei um eine Gruppe von acht oder neun jungen Männern handeln, die von einem weiteren Imam angeführt werde.

Anfragen an zehn Staaten

Dem BBC-Bericht zufolge haben französische Behörden im Zuge der Ermittlungen Anfragen an zehn Staaten gestellt. War auch Österreich darunter? Dem Innenministerium zufolge ist „keine Anfrage bekannt“. Auch die Ermittlungen zu Es Satty hätten „keinen Österreich-Bezug“. (ag./red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.08.2018)