Kickls Vorreiter: Die Kommissare von der Koppel

Die deutsche Bundespolizei hat, was Österreichs Innenminister will: eine Reiterstaffel. In Stahnsdorf bei Berlin werden Wallache darauf trainiert, ihren Fluchtinstinkt zu unterdrücken. Für 18 Kilo Heu am Tag sind die Tiere bei Demonstrationen und Fußballspielen auf Patrouille. Das kann sinnvoll sein – unter bestimmten Voraussetzungen.