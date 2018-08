Österreicher bei Segelflugzeugabsturz in Frankreich tödlich verunglückt

Zwei Österreicher sind offenbar am Sonntag beim Absturz eines Segelflugzeugs in den französischen Alpen im Süden des Landes ums Leben gekommen. Das meldete die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf "übereinstimmende Quellen". Der Unfall ereignete sich laut Polizei am frühen Nachmittag nahe Orcieres im Department Hautes-Alpes an der Grenze zu Italien.

Nach ersten Angaben handelte es sich bei den Opfern um einen Mann in den Fünfzigern und einen Teenager. Augenzeugen hätten die Sicherheitskräfte alarmiert, als sie das Flugzeug abstürzen sahen, erklärte ein Polizist im nahegelegenen Briancon. Die Umstände des Absturzes sind noch unbekannt. Der Polizist und mehrere Augenzeugen sprachen von "guten" Wetterbedingungen.

Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein. Gestartet waren die österreichischen Insassen vom örtlichen Flugplatz, hieß es aus Ermittlerkreisen. Das Außenministerium in Wien konnte die Angaben vorerst nicht bestätigen.

