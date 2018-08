Baggerfahrer lässt Frust an englischer Neubau-Siedlung aus

Ein Bauarbeiter hat in Großbritannien mit einem Bagger fünf neue Reihenhäuser zerstört - angeblich wegen ausstehender Zahlungen. Am Montag musste sich der Mann aus Rumänien vor Gericht für den Millionenschaden verantworten. Zum Motiv äußerte er sich nicht. Der 31-Jährige hatte Augenzeugen zufolge nach seiner Tat am Samstag gesagt, dass er kein Geld für seine Arbeit bekommen habe.

"Das sieht wie nach einem Erdbeben oder Bombeneinschlag aus", zitierte die Zeitung "The Sun" eine Nachbarin aus Buntingford nördlich von London. Der Täter habe gelacht und Fotos von dem Schaden gemacht. Beim Eintreffen der Polizei soll er glücklich und ruhig gewirkt haben. Nicht alle demolierten Häuser können noch gerettet werden. Die Besitzer wollten eigentlich in wenigen Wochen einziehen.

(APA/dpa)