US-Ermittler vermuten massiven Missbrauch in katholischer Kirche

Ermittlungsbehörden im US-Staat Pennsylvania haben erschütternde Details über das Ausmaß von sexuellem Missbrauch und dessen Vertuschung in der katholischen Kirche der USA ans Licht gebracht. Die Behörden beschuldigen mehr als 300 namentlich genannte katholische Priester, sich des sexuellen Missbrauchs von Kindern schuldig gemacht zu haben.

Die Taten erstrecken sich über einen Zeitraum von 70 Jahren und auf das Gebiet von sechs der acht Diözesen im Staat Pennsylvania.

Generalstaatsanwalt Josh Shapiro, der die bisherigen Ermittlungsergebnisse am Dienstag vorstellte, geht von mehr als 1000 Opfern aus. Er glaube, dass viele Opfer sich nicht gemeldet hätten. Shapiro sprach von einer "jahrzehntelangen Vertuschung" durch ranghohe Kirchenobere in Pennsylvania und im Vatikan.

Der Bischof von Harrisburg im Bundesstaat Pennsylvania, Ronald Gainer, hatte die Namen von 71 Priestern, Diakonen und Seminaristen veröffnetlicht, die seit den 1940er Jahren des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen beschuldigt wurden. Zugleich ordnete er an, die Namen ehemaliger Bischöfe aus den Bezeichnungen von kirchlichen Gebäuden, Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen zu streichen.

Gesamte US-Kirche von Missbrauchs-Skandal erschüttert

Anfang August hatte der Vorsitzende der US-amerikanischen Bischofskonferenz, Kardinal Daniel DiNardo, Opfer von sexuellen Übergriffen oder Belästigungen in der Katholischen Kirche appelliert, sich zu melden und im Fall möglicher Straftaten auch die lokalen Strafverfolgungsbehörden einzuschalten.

Grund dafür sind Missbrauchsanschuldigungen gegen den zuvor vom Papst aus dem Kardinalsstand entlassenen früheren Erzbischof von Washington, Theodore McCarrick. Dem heute 88-jährigen wird sexueller Missbrauch von jungen Priesteranwärtern und mindestens zwei damals Minderjährigen vorgeworfen. Die Erzdiözese Washington hatte am Wochenende erstmals mit einer schriftlichen Erklärung auf die Vorwürfe reagiert und mitgeteilt, es habe erst im Juni Kenntnisse über die Verdächtigungen gegeben. Unterdessen teilte die Erzdiözese New York, in der sich die Vorfälle zwischen 1970 und 1990 ereignet haben sollen, Medienberichten zufolge mit, eine Untersuchungskommission aus Juristen, Psychologen und anderen Experten halte die Vorwürfe für glaubwürdig.

McCarrick ist der bisher ranghöchste Vertreter der Katholischen US-Kirche, dem sexueller Missbrauch zur Last gelegt wird. Papst Franziskus wies ihn zusammen mit der Entlassung aus dem Kardinalsstand an, sich bis zu einem kirchlichen Prozess aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen. Bereits im Juni hatte er McCarrick die öffentliche Ausübung seines Priesteramtes untersagt.

