Erstmals ein Australier als Flüchtling anerkannt

Ottawa. Ein australischer früherer Polizeiinformant, der sich unter falscher Identität in eine australische Rocker-Bande eingeschlichen hatte, bekommt nun in Kanada Asyl. Nach Recherchen der britischen Zeitung "Guardian" dürfte Stevan Utah damit der erste Australier überhaupt sein, dem in einem anderen Land der Flüchtlingsstatus zuerkannt wurde.

Australische Sicherheitsbehörden hatten in einer Presseaussendung die wahre Identität des Informanten gelüftet, woraufhin er sich mit Morddrohungen der „Bandidos Bikie Gang“ konfrontiert sah. Die kanadische Einwanderungsbehörde warf Australien vor, nicht ausreichend für Utahs Schutz gesorgt zu haben.

