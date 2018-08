Britin fiel von Kreuzfahrtschiff und trieb zehn Stunden in der Adria

Eine Urlauberin, die in der kroatischen Adria von einem norwegischen Kreuzfahrtschiff gefallen war, ist am Sonntag nach zehn Stunden aus dem Meer gerettet worden. Das berichtete das kroatische Innenministerium am Sonntag in Zagreb.

Die "Norwegian Star" sei vom kroatischen Hafen Pula auf der Halbinsel Istrien am Samstagabend in Richtung Venedig ausgelaufen, als die Passagierin kurz vor Mitternacht über Bord ging. Trotz intensiver Suche sei die 47-jährige Britin erst gegen 10 Uhr am Sonntag rund 1300 Meter von der Unglücksstelle entfernt entdeckt und von einem Schiff der Kriegsmarine unversehrt geborgen worden, teilte das Ministerium weiter mit. "Ich bin vom Schiff gefallen und war zehn Stunden im Meer", sagte die Britin dem kroatischen Fernsehsender HRT: "Diese wunderbaren Burschen haben mich gerettet".

Genaue Absturzursache unklar

Laut britischen Medien habe die Frau an dem Abend einiges getrunken. Wie genau sie ins Wasser gefallen ist, ist nicht geklärt. Sie sei vom hinteren Teil des Schiffes "hinunter gefallen", so formulierte es die Britin selber. Das Kreuzfahrtschiff kehrte um, als klar war, dass eine Passagierin über Bord gegangen war. Die "Norwegian Star" durchquerte die Gegend mehrere Male, doch es war ein alarmiertes Schiff der Kriegsmarine, das die Frau schließlich erschöpft aber ansonsten unversehrt auflesen konnte. Die Britin verbrachte noch einen Tag im Krankenhaus in der kroatischen Stadt Pula. Sie soll einem der Retter gesagt haben, dass sie durch Yoga fit genug gewesen sei, die Strapazen zu überstehen. Singen habe ihr dabei geholfen, die Kälte im Wasser zu überstehen.

Die Schiffscrew wird nun die Überwachungskameras auswerten, um zu sehen, wie die Frau ins Wasser gefallen ist. Der Kapitän des Schiffes, Lovro Oreskovic, sagte: "Wir waren extrem froh, ein Menschenleben gerettet zu haben."

(APA/dpa)