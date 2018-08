Katastrophe in Genua: „Mein Sohn hat hier sein Leben riskiert“

Genua. Die Wunde der Stadt klafft noch weit offen. „Seit Tagen ist Genua traumatisiert“, sagt Valeria Candiani. „Wir sprechen über nichts anderes. Man kann auch an nichts anderes denken.“ Auch sie stehe noch immer unter Schock, könne nicht fassen, was erst vor wenigen Tagen passiert sei. Sie wird den 14. August 2018 immer in Erinnerung behalten. Sie ist an diesem Tag 39 Jahre alt geworden. „Zum Glück. Es hätte auch mich treffen können.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.08.2018)