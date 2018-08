Schwedisches Kampfflugzug geriet in Vogelschwarm und stürzte ab

In Schweden ist ein Kampfflugzeug in einen Vogelschwarm geraten und abgestürzt. Der Pilot konnte sich mit dem Schleudersitz retten, wie ein Militärsprecher am Dienstag sagte. Der Unfall ereignete sich demnach bei einem Übungsflug in Südschweden.

Das Flugzeug vom Typ Jas Gripen, das vom schwedischen Rüstungskonzern Saab gebaut wird, stürzte acht Kilometer nördlich eines Luftwaffenstützpunkts in der Nähe der Stadt Ronneby in einen Wald. Der Pilot wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Wie die Nachrichtenagentur TT unter Berufung auf eine Sprecherin der schwedischen Verkehrsbehörde berichtete, gibt es in Schweden jedes Jahr rund 400 Kollisionen von Flugzeugen mit Vögeln.

(APA/AFP)