Angriff auf ZDF-Team: Pegida-Anhänger hatte Zugriff auf sensible Ermittlungsdaten

Der Mitarbeiter des sächsische Landeskriminalamts (LKA), der bei einer Pegida-Demonstration in Dresden ein ZDF-Kamerateam verbal angegriffen hat, hat einem Medienbericht zufolge Zugriff auf sensible Ermittlungsdaten. Der Mann sei Buchprüfer bei Ermittlungen in komplexen und schweren Straftaten und habe in dieser Funktion Zugriff auf das polizeiliche Erfassungssystem IVO, berichtete der Sender MDR.

Darin würden alle Straftaten und Ermittlungsvorgänge registriert, hieß es am Donnerstag unter Berufung auf Ermittlerkreise. Überdies soll er demnach Zugriffsrechte für das Zentrale Ausländerregister (ZAR) haben. Das sächsische Innenministerium habe die Informationen mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen weder bestätigen noch dementieren können, berichtete der Sender.

Der LKA-Mitarbeiter war am Donnerstag vergangener Woche während des Besuchs von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Dresden privat auf einer Demonstration von Anhängern der AfD und der fremdenfeindlichen Pegida-Bewegung unterwegs. Dabei griff er ein ZDF-Kamerateam verbal an. Danach wurde das Kamerateam etwa eine Dreiviertelstunde lang von der Polizei festgehalten.

Merkel als "Volksverräterin"

Wie der MDR am Donnerstag weiter berichtete, zeigt ein weiteres Video im Internet, dass der LKA-Mitarbeiter sich nicht nur am Rande der Demonstration gegen den Merkel-Besuch bewegte. Er stand demnach inmitten einer Demonstrantengruppe, die gegen den Konvoi der Kanzlerin mit Rufen wie "Volksverräter" protestiert habe.

Das LKA prüfe überdies mögliche Verbindungen des Mannes zur rechten Szene in Freital, berichtete der MDR weiter. Grund dafür sei, dass der Mann das ZDF-Team bei den Dreharbeiten zu der Demonstration gemeinsam mit dem Anführer der rechtsextremen Gruppe Freital, Rene S., gestört habe.

Sachsens Ministerpräsident unter Druck

Die Enthüllung setzen Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) unter Druck. "Die zuständigen Stellen in Sachsen sind nun aufgerufen, das Ganze lückenlos und schnell aufzuklären", sagte Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) am Donnerstag. Die Pressefreiheit sei mit das wichtigste Gut in der Demokratie

Der CDU-Politiker hatte Kritik auf sich gezogen, weil er getwittert hatte, die einzigen Personen, die in dem Video seriös aufträten, seien die Polizisten gewesen. Die deutsche Kanzlerin Merkel sagte, sie wolle sich ausdrücklich zur Pressefreiheit bekennen. "Wer auf eine Demonstration geht, muss damit rechnen, dass er auch durch Medien dabei aufgenommen und beobachtet wird", sagte sie bei einem Besuch in Georgien. Also müsse es eine freie Arbeit der Journalisten geben.

FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle forderte Innenminister Horst Seehofer (CSU) auf, sich einzuschalten. "Es ist unerhört, dass er sich noch nicht zu den Vorgängen in Sachsen geäußert hat. Daraus spricht auch eine Ratlosigkeit und Ohnmacht gegenüber den Vorgängen, die unverantwortlich ist", sagte Kuhle der "HuffPost" und sprach von einer "Entfremdung eines Teils unserer Sicherheitsbehörden vom Rechtsstaat und der grundgesetzlichen Ordnung".

(Retuers)