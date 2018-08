Mysteriöse Todesfälle in Hotel

Hurghada. Der Reiseveranstalter Thomas Cook ließ ein Hotel in der ägyptischen Rotmeer-Touristenstadt Hurghada räumen, nachdem dort vor Tagen ein englisches Ehepaar aus noch unbekannter Ursache gestorben war und es eine Häufung von Krankheiten unter Touristen gegeben hatte. Laut deutschen und britischen Medien handelt es sich um ein gutes Hotel der Steigenberger-Kette. Die Rede ist von Durchfällen, man geht von einer Infektion aus. Das Paar war in seinen 60ern und wirkte am Abend vor seinem Tod kerngesund. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.08.2018)