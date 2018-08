Verdächtiger 20 Jahre nach Kindsmord festgenommen

20 Jahre nach dem Mord an dem damals elfjährigen Nicky Verstappen aus den Niederlanden ist ein Verdächtiger gefasst worden. Wie die niederländische Polizei mitteilte, wurde der Mann in Spanien festgenommen. Es handle sich um den 55-jährigen Jos B. Er werde an die Niederlande ausgeliefert.

Der Journalist und Sprecher der Familie des getöteten Jugendlichen, Peter R. de Vries, schrieb bei Twitter, Jos B. sei in der Nähe von Barcelona gefasst worden. Die Familie des Buben sei "sehr erleichtert". "Es wird Gerechtigkeit geben", fügte er hinzu.

Sexuell missbraucht und ermordet

Die Polizei hatte erst am Mittwoch erklärt, in dem Fall einen Verdächtigen ermittelt zu haben und nach dem 55-jährigen Jos B. zu fahnden. Die Festnahme am Sonntag gelang nach Angaben der Ermittler mit Hilfe eines Zeugen, der den Mann in den vergangenen Tagen auf einem Foto in den Medien erkannt habe.

B. soll den elfjährigen Nicky Verstappen im August 1998 sexuell missbraucht und dann ermordet haben. Das Kind war damals aus einem Sommercamp im Naturschutzgebiet Brunssummerheide an der deutschen Grenze entführt und einen Tag später getötet aufgefunden worden. Mithilfe von Spuren an der Leiche und modernen Technologien konnte erst 2008 ein DNA-Profil des Täters erstellt werden.

Weitere Fortschritte in dem Fall gab es dann in diesem April, als B.s Familie ihn als vermisst meldete. Der Mann tauchte demnach nicht wieder auf, nachdem er nach eigener Aussage zu einem Spaziergang in den Vogesen aufgebrochen war - in dem ostfranzösischen Gebirge besitzt er eine Hütte.

Dort sicherte die Polizei DNA-Spuren des Mannes, der früher bei den Pfadfindern arbeitete. Weil er 1998 als Zeuge in dem Mordfall aufgetreten war, glich die Polizei diese Spuren mit dem DNA-Profil des mutmaßlichen Täters ab - die Proben stimmten überein.

