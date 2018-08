43 Minuten Stille für Opfer des Brückeneinsturzes in Genua

"Geräusche" an den Brückenresten in Genua - Gebiet wird Sperrzone

Verdächtige Geräusche an den noch stehenden Brückenresten in Genua beenden alle Einsätze der Feuerwehr in den Bereichen. Bewohner der Häuser dürfen nun auch keine Gegenstände mehr aus ihren Wohnungen holen.