Die Super-Recogniser haben das Münchener Oktoberfest im Blick

Sogenannte Super-Recogniser sollen für mehr Sicherheit auf dem Münchner Oktoberfest sorgen. Dabei handelt es sich um Polizisten aus Fleisch und Blut, die sich menschliche Gesichtszüge überdurchschnittlich gut einprägen können, wie Bayerns Innenminister Joachim Herrmann am Dienstag in München erklärte. Außerdem will die Polizei die Videoüberwachung ausbauen und mehr Beamte mit Bodycams über die "Wiesn", die Münchener Thereseienwiese, schicken.

Die Super-Recogniser könnten "auch unter veränderten Bedingungen sowie nach längerer Zeit Personen wiedererkennen", erklärte Herrmann. Dies helfe, bisher unbekannte Straftäter zu identifizieren oder Straftaten zuordnen zu können. Bisher seien 37 Super-Recogniser beim Polizeipräsidium München ausgemacht worden, die vor allem bei der Einlasskontrolle zum Oktoberfest eingesetzt werden sollten. Sechs bayerische Super-Recogniser unterstützten bereits die Sonderkommission Schwarzer Block der Hamburger Polizei, die Straftaten während des G-20-Gipfels 2017 aufarbeiten soll.

Londoner Vorbild

Die Münchener Polizei nimmt sich die Londoner Kollegen zum Vorbild. Nach den "London Riots" im Jahr 2011 hatten die Beamten 200.000 Stunden Videomaterial zur Verfügung - die damals beste Software zur Gesichtserkennung konnte jedoch nur eine einzige Person identifizieren, ein paar Beamten schafften es hingegen 1300 Tatverdächtige wiederzuerkennen, berichtet die "Süddeutsche Zeitung". Die Londoner bauten künftig auf die speziellen Fähigkeiten mancher ihrer Polizisten und erklärten nun auch den Münchenern, wie das geht.

Im Vorjahr wurde getestet und ausgebildet. Londoner Super-Recogniser begleiteten Taschendiebfahnder auf der "Wiesn" und erkannten in der Menschenmenge am Eingang zum Gelände Münchener Beamte in zivil wieder, die sie zuvor nur auf Fotos gesehen hatten. Daraufhin begann man auch in München mit der Ausbildung. 5300 Polizisten und Angestellte des Präsidiums machten freiwillig einen Eignungstest, jeder Vierte bestand. Nach weiteren Tests blieben noch 90 Mitarbeiter übrig. In einer Abschlussprüfung schafften es 13 weibliche und 24 männliche Polizeibeamte zum/zur Super-Recogniser(in). Am Oktoberfest steht nun ihr erster Großeinsatz an.

(APA/AFP/Red.)