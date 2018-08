USA: Volksschüler verübt Suizid

Ein neunjähriger Bub hat sich in den USA das Leben genommen, nachdem Mitschüler ihm nach seinem Outing das Leben zur Hölle machten. "Die Kinder an der Schule haben ihm gesagt, er solle sich umbringen", sagte die Mutter Leia Pierce am Dienstag zu Lokalmedien im US-Staat Colorado. Ihr Sohn Jamel, ein Volksschüler, habe daraufhin am vergangenen Donnerstag daheim in Denver Suizid verübt.

Ihr Sohn habe in den Sommerferien den Entschluss gefasst, sich vor seinen Mitschülern als schwul zu outen, und das dann auch umgesetzt, sagte Pierce. "Er wollte den Leuten sagen, dass er schwul ist, weil er stolz auf sich war", sagte die Mutter. "Dann hat es nur vier Tage gedauert. Ich möchte mir nicht ausmalen, was sie alles zu ihm gesagt haben."

Die Volksschule teilte mit, sie biete in Reaktion auf den Suizid psychologische Beratung für die Schülerschaft an. Jamels Mutter forderte härtere Bestrafungen für Schikanen gegen Mitschüler im Klassenraum.

Hilfe bei Suizidgefahr:

Wer Selbstmordgedanken hat, sollte sich an vertraute Menschen wenden. Oft hilft bereits das Sprechen über die Gedanken dabei, sie zumindest vorübergehend auszuräumen. Wer für weitere Hilfsangebote offen ist, kann sich an die Telefonseelsorge wenden: Sie bietet schnelle erste Hilfe an und vermittelt Ärzte, Beratungsstellen oder Kliniken.

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person von Depressionen betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefon-Seelsorge unter der Nummer: 142.

www.suizid-praevention.gv.at

(APA/AFP)