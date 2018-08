Feuerwehr fischte Anakonda aus Baggersee in Deutschland

Trotz ihrer ansehnlichen Größe, war es keine leichte Aufgabe die Gelbe Anakonda aus dem Latumer See in Meerbusch bei Düsseldorf in Deutschland zu fischen. Nun ist es einem Reptilien-Experten der Düsseldorfer Feuerwehr aber gelungen. Er soll die Würgeschlange von einem Boot aus mit einem Greifer erwischt haben, bestätigte die Stadt Meerbusch. Das laut Messungen etwa 2,40 Meter lange Tier habe sich am Ufer in einem Brombeer-Gebüsch gerade gesonnt.

Die Feuerwehr zeigte auf Twitter stolz ihren Fang. Dem Reptil soll es den Umständen entsprechend gut gehen. Es soll nun in den Natur- und Tierpark Brüggen gebracht werden.

Zuvor war die seit Tagen gesuchte Anakonda Dienstagnachmittag erneut gesichtet worden. Ein Angler habe die Würgeschlange am Dienstagnachmittag von einem Boot aus entdeckt, sagte ein Stadtsprecher am Mittwoch. Die Feuerwehr rückte mit einem Reptilienbeauftragten aus Düsseldorf an. Die Einsatzkräfte kamen aber zu spät - beim Eintreffen war das Tier schon wieder weg.

Die bis zu drei Meter lange Gelbe Anakonda, normalerweise beheimatet in Südamerika, war das erste Mal am vergangenen Donnerstag am Ufer des Baggersees entdeckt worden, der samt Uferzonen seitdem gesperrt war. Ob die Würgeschlange ausbrach oder ausgesetzt wurde, ist bisher nicht bekannt.

Für Menschen besteht keine Gefahr durch die Schlange. Die Gelbe Anakonda wird maximal drei Meter lang und ernährt sich von kleinen Säugetieren, Fischen und anderen Reptilien. Eine Gefahr für das Tier wären die anstehenden tieferen Temperaturen geworden. Sie hätte den Herbst in freier Wildbahn in Deutschland wohl nicht überlebt.

Die #Anakonda wird nun im Laufe des Tages von den Kollegen der @BFDuesseldorf fachgerecht zum Natur- und Tierpark Brüggen gebracht. Derzeit ist die Anakonda wohl auf und hat die Strapazen der letzten Stunde äußerlich gut überstanden. pic.twitter.com/Sh0WN6SiVU — Feuerwehr Meerbusch (@FWMeerbusch) 29. August 2018

(Red./APA)