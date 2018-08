60 Schafe tot: Deutsche Züge rasen in Herde

Zwei Züge haben auf der Bahnstrecke zwischen

Berlin und Hamburg eine Schafherde erfasst und 61 Tiere getötet. Die

Schafe weideten auf einem Solaranlagenfeld in der Nähe von Melkhof

in Mecklenburg-Vorpommern und entwichen am Donnerstagabend durch ein

Loch im Zaun, wie die Polizei in Rostock am Freitag mitteilte.

Erst raste ein ICE auf dem Weg nach Hamburg in die Herde. Kurz

darauf wurden weitere Tiere von einem Güterzug in Richtung Berlin

erfasst. Durch den Unfall verspäteten sich insgesamt 56 Züge. Weil

noch weitere Kadaver geborgen werden müssen, wurden auch für Freitag

Verspätungen erwartet.

(APA)