18 Verletzte durch Hornissen-Attacke in Karsruhe

18 Menschen sind bei einem Gemeindefest in Weingarten bei Karlsruhe von einem Hornissenschwarm angegriffen und verletzt worden. 13 von ihnen mussten zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden, wie die deutsche Polizei mitteilte.

Die Hornissen hätten die Besucher des Wein-Wander-Tags am Sonntagnachmittag ohne erkennbaren Grund attackiert. Es sei aber niemand in Lebensgefahr, Kinder wurden nicht verletzt. Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz. Außerdem wurde ein Fachmann für Hornissen hinzugerufen, um ein Umsetzen des Nestes zu prüfen.

Vor zwei Wochen hatten Hornissen in Schnakenbek an der Elbe in Schleswig-Holstein eine Pensionistengruppe auf einem Wanderpfad attackiert. Dabei wurden acht Menschen verletzt,

(APA/dpa)