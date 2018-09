Museumsbrand in Brasilien: "Katastrophe hätte verhindert werden können"

Nach dem verheerenden Feuer im brasilianischen Nationalmuseum in Rio de Janeiro haben zahlreiche Menschen gegen den mangelhaften Brandschutz in dem historischen Gebäude protestiert. Sie kritisierten, dass die Regierung von Präsident Michel Temer das historische Vermächtnis des südamerikanischen Landes nicht ausreichend beschützt habe.

"Weg mit Temer, weg mit Temer", skandierten die Demonstranten am Montag vor der Ruine des völlig ausgebrannten Gebäudes. Die Polizei ging mit Pfefferspray gegen die protestierenden Menschen vor.

In dem ältesten Museum Brasiliens war am Sonntagabend Feuer ausgebrochen und hatte den früheren Kaiserpalast fast völlig zerstört. Experten befürchteten, dass fast alle der rund 20 Millionen Ausstellungsstücke vernichtet wurden. Der mangelhafte Brandschutz des Hauses stand schon seit längerem in der Kritik.

Vor der Absperrung der Ruine saß ein Mitarbeiter des Museums und weinte. Eine Studentin sagte: "Wir haben unser kulturelles Gedächtnis verloren". Eine Demonstrantin führte für ihren Protest das berühmte Fossil "Luzia" aus dem Fundus des Museums ins Felde. "Luzia hat 13.000 Jahre in der Natur überlebt, aber kein halbes Jahrhundert in den Händen der Regierung", war auf ihrem Plakat zu lesen.

Gesamtes historisches Archiv zerstört

Die anderen Ausstellungsstücke decken einen Zeitraum von fast vier Jahrhunderten ab - von der Ankunft der portugiesischen Kolonisatoren auf dem Territorium des heutigen Brasiliens im Jahr 1500 bis zur Ausrufung der Republik 1889.

Der Vizedirektor des Museums, Luiz Fernando Dias Duarte, fühlte sich nach eigenen Angaben "zutiefst entmutigt", aber zugleich "enorm wütend". Das gesamte historische Archiv sei zerstört. Den brasilianischen Behörden warf er vor, das Museum sträflich vernachlässigt zu haben. Eine Regierung nach der anderen habe sich geweigert, die für den Erhalt des Gebäudes dringend erforderlichen Mittel bereitzustellen.

Senator Lindbergh Faris von der Arbeiterpartei (PT) beklagte die im Zuge der Kürzungspolitik verfügte Streichung von Fördermitteln für das Museum. Die ehemalige Umweltministerin Marina Silva, die bei der Präsidentschaftswahl im Oktober antritt, nannte den Großbrand eine "Katastrophe". Diese komme einem "tiefen Schnitt in die brasilianische Erinnerung" gleich. Von der Museumskollektion, die zur "nationalen Identität" beitrug, sei jetzt nur noch "Asche" übrig.

Der seit Juli 2017 amtierende Kulturmininister Sergio Sa Leitao räumte später ein, dass die "Tragödie hätte vermieden werden können". Die Probleme hätten sich im Lauf der Zeit angehäuft. Unter der Staatschefin Dilma Rousseff von der linken Arbeiterpartei sei das Museum 2015 "mangels Mitteln zu seinem Unterhalt" geschlossen worden.

(APA/dpa)