Serie von Erkrankungen auf Flug von Dubai nach New York

In einem Großraumflugzeug vom Typ Airbus A380 der Fluglinie Emirates ist es am Mittwoch auf dem Flug von Dubai über Mekka nach New York (Flug EK203) zu einer Serie noch ungeklärter Krankheitsfälle unter Passagieren gekommen. Nach Angaben der Stadtverwaltung sind insgesamt 521 Personen an Bord. Angaben über die Zahl der Kranken schwankten nach der Ankunft in New York zwischen etwa zehn und mehr als 100.

Auffällig war, dass die Passagiere das Flugzeug vorerst nicht verlassen durften und es am Mittwochabend (MESZ) nach wie vor unter Quarantäne auf dem Flughafen John F. Kennedy steht. Da es in Mekka gerade eine Grippewelle gebe, so die Behörden, liege aber ein Ausbruch der Viruserkrankung an Bord nahe.

BREAKING: An Emirates A380 in quarantine at JFK Airport right now awaiting CDC officials after about 100 passengers became ill with fevers over 100 degrees and coughing. Flight 203 had just arrived from Dubai. pic.twitter.com/lyUgNbMaEW — Sam Sweeney (@SweeneyABC) 5. September 2018

Später hieß es, dass Passagiere, die keine Symptome einer bestehenden oder aufkeimenden Erkrankung zeigen, "in Kürze" aussteigen dürften.

Choleraverdacht in französischem Flugzeug

Am Flughafen der südfranzösischen Stadt Perpignan wurden derweil 141 Passagiere und Besatzungsmitglieder eines Flugzeugs der französischen Chartergesellschaft ASL vorübergehend in Quarantäne genommen, nachdem bei einem achtjährigen Kind der Verdacht auf Cholera aufgekommen war. Das Flugzeug war aus der algerischen Stadt Oran gekommen. Das Kind, seine Begleiter und einige Passagiere, die in der Nähe gesessen waren, wurden zu Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

In Teilen Algeriens gibt es seit August eine Cholera-Epidemie, nach offiziellen Angaben kamen bisher zwei Menschen ums Leben, insgesamt sind 74 Fälle bestätigt. Es war der erste Ausbruch der potenziell tödlichen Erkrankung in dem Land seit 1996. Zu den Symptomen zählen schwerer Durchfall und Erbrechen.

(Bloomberg/Reuters)