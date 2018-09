Wrack von 1940 versenktem deutschen Truppentransporter entdeckt

Experten des Seekriegsmuseums Jütland in Dänemark haben bei einer Expedition das Wrack des am 2. September 1940 versenkten deutschen Truppentransportschiffs "Pionier" entdeckt. Es liege in 177 Meter Tiefe im Skagerrak, etwa 15 Seemeilen nordöstlich von Skagen an der Nordspitze Dänemarks, teilte das Museum am Donnerstag in Thyboron mit. Es liege demnach wesentlich weiter östlich als bisher angenommen.

Das Wrack ruht demnach in internationalen Gewässern, aber so weit östlich, dass es den Angaben zufolge schon in der Ausschließlichen Wirtschaftszone Schwedens im Meer liegt.

Die Pionier war am 2. September 1940 auf dem Weg von Frederikshavn in Dänemark nach Oslo im seit April 1940 besetzten Norwegen, als es bei Sturm und schwerer See kurz nach 21 Uhr von einer Explosion erfasst wurde und schnell zu sinken bekann. Von 823 Männern und Frauen an Bord, die meisten kamen aus dem Fronturlaub, kamen 336 ums Leben bzw. wurden vermisst (die Zahlen schwanken leicht).

Der Torpedo kam bei Nacht und Sturm

Britischen Berichten zufolge hat ein Torpedo des U-Boots HMS "Sturgeon" der Royal Navy die Pionier getroffen. Der Angriff trug sich laut damaligen Angaben auf Position 57°58' Nord/10°45' Ost zu.

"Unser Scanning unterstützt die britischen Berichte", sagte der Direktor des Museums, Gert Normann Andersen. Der hintere Teil des Schiffs auf dem Grund fehle. Alles deute daraufhin, dass es von mindestens einem Torpedo auseinandergerissen worden sei.

Scan-Bild vom Wrack der Pionier in 177 Meter Tiefe im Skagerrak – Seekriegsmuseum Jütland

Die damals von Begleitbooten und herbeieilenden Wachbooten Geretteten wurden nach Skagen und Frederikshavn (ebenfalls in Dänemark) gebracht, wie das Museum weiter mitteilte. 230 Körper wurden Tage später in Frederikshavn im größten Massengrab des Krieges in Dänemark beerdigt, später fand man noch etwa 15 angetriebene Leichen. Die meisten Vermissten dürften noch im Schiffswrack sein, weshalb es als Kriegsgrab gilt. Von der Besatzung samt Kapitän (rund 70 Mann) überlebte niemand. Pläne, das Wrack zu bergen, hat das Museum nicht, das ginge auch wegen des Status als Kriegsgrab nicht.

In Kamerun vom Kriegsausbruch überrascht

Die Pionier wurde 1933 in Bremen als Kühlschiff gebaut, war etwa 115 Meter lang, nur etwa 15 Knoten schnell und konnte rund 2700 Tonnen Fracht befördern. Bis 1939 beförderte sie für die "Afrikanische Frucht-Compagnie" vor allem Bananen von Kamerun (der deutschen Ex-Kolonie) und anderen Ländern Westafrikas nach Hamburg. Vom Kriegsausbruch im September 1939 vor Kamerun liegend informiert, gelang es dem Schiff, sich britischen und französischen Kriegsschiffen zu entziehen und im Jänner 1940 Hamburg zu erreichen - nach einem großen Bogen über die Kanarischen Inseln, die Dänemarkstraße zwischen Grönland und Island und entlang der Küste Norwegens.

In Deutschland wurde sie bald von der Kriegsmarine requiriert und im Zuge des Angriffs auf Norwegen und Dänemark im April 1940 sowie in Folge als Versorger und Truppentransporter zwischen Dänemark und Norwegen benutzt. Dabei entging sie vor ihrer Versenkung bereits mindestens einem britischen U-Boot-Angriff.

HMS Sturgeon und die erste Versenkung des Krieges

HMS Sturgeon war ein 1933 in Dienst gestelltes U-Boot der Swordfish-Klasse mit 36 Mann Besatzung, zwölf Torpedos und einer Kanone plus zwei MG außen am Rumpf. Sie war berühmt geworden, weil sie unter Commander George David Gregory als erstes Schiff der Royal Navy im Zweiten Weltkrieg ein deutsches Schiff versenkt hatte: nämlich am 20. November 1939 das Vorpostenboot "Gauleiter Telschow" in der Nordsee.

HMS Sturgeon anno 1933 – Royal Navy

Nach der Pionier fielen ihr noch ein deutscher, ein dänischer und ein norwegischer Frachter zum Opfer, bevor sie 1943 in England unter dem Namen "Zeehond" an den von dort aus operierenden Rest der niederländischen Flotte übergeben wurde. Die Holländer benutzten sie aber nur für Ausbildung, Tests und Aufklärungsfahrten, ihr gelang kein Treffer auf einem anderen Schiff. Ende 1945 gab man sie den Briten zurück, die sie wenig später in Schottland verschrotteten. Immerhin hatte dieses U-Boot als einziges der vier gebauten Boote der Swordfish-Kasse den Krieg unversehrt überlebt.

(wg/dpa/apa)