"Prinzessin von Hawaii" darf nicht über Millionenvermögen verfügen

Die sogenannte "letzte Prinzessin von Hawaii" darf nicht mehr über ihr Vermögen von 215 Millionen US-Dollar verfügen. Ein Richter entschied am Montag (Ortszeit), dass die 92-jährige Abigail Kawananakoa nicht mehr die geistigen Fähigkeiten habe, das Vermögen von umgerechnet fast 185 Millionen Euro zu verwalten. Er ernannte die First Hawaiian Bank zu ihrem Treuhänder, wie mehrere Medien berichteten.

Abigail Kawananakoa ist Nachfahrin der einstigen Königsfamilie von Hawaii und setzt sich für den Erhalt der hawaiianischen Kultur ein, wie der "Business Insider" berichtete. Einen Teil ihres Vermögens habe sie für den Erhalt der ehemaligen königlichen Residenz in Honolulu gespendet. Außerdem habe sie sich gegen den Bau eines Teleskops auf einem heiligen Berg sowie gegen eine Bahnstrecke eingesetzt.

Es sei aber offensichtlich, dass es Kawananakoa an finanziellem Verständnis fehle, sagte Richter Mark Browning bei der Verkündung des Beschlusses dem Portal "Hawaii News Now" zufolge. Sie sei auch nicht in der Lage, selbst über ihre Treuhänder zu entscheiden, erklärte er auf Basis eines psychiatrischen Gutachtens. Den bisherigen Verwalter des Vermögens ersetzte der Richter durch die Bank.

Die Fähigkeiten, über ihr Testament zu entscheiden, sprach der Richter Kawananakoa jedoch zu. Dem Urteil war ein monatelanger Rechtsstreit vorausgegangen.

