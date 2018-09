Mit 20 Schlangen im Handgepäck nach Moskau

"Snakes on a plane", der Kult-Horror-Film hat in ganz handzahmer und beinahe unbemerkter Weise seine Fortsetzung auf einem Flug von Düsseldorf nach Moskau gefunden. Mitarbeiter des Moskauer Flughafens haben bei einer Kontrolle im Handgepäck eines Passagiers 20 Schlangen entdeckt. Der Mann habe die Tiere vor dem Abflug in Düsseldorf in kleine Dosen verpackt und dann in eine Tasche gesteckt, teilte die Umweltschutzbehörde in Moskau am Dienstag mit.

Doch auch mit der Größe und Gefährlichkeit des Horrorfilms hat diese wahre Geschichte wenig gemein - dankenswerterweise. Bei der Einreise nach Russland habe der Mann angegeben, die ungiftigen Schlangen auf einem Markt in Deutschland gekauft zu haben. Ihm fehlten jedoch die richtigen Dokumente. Die Reptilien seien bis auf weiteres in Quarantäne.

Beim Sicherheitscheck vor dem Abflug in Düsseldorf habe es wohl keine Probleme gegeben. Die Bundespolizei teilte mit, dass kein Vorfall gemeldet worden sei. Was wir nun allerdings gelernt haben: Die Mitnahme von Schlangen im Handgepäck sei grundsätzlich nicht illegal, sagte ein Sprecher. Man benötige aber die notwendigen Dokumente. Bei der Einreise in Russland verlangen die Behörden zusätzliche Bestätigungen, unter anderem von Tierärzten.

(APA/dpa)