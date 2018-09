"Totalschaden": Neue Gondel der Zugspitzbahn kollidierte mit Bergekorb

Eine routinemäßige Bergeübung führte bei der Zugpspitzbahn, die an der Grenze zu Tirol auf den höchsten Berg Deutschlands führt, zu einem "Totalschaden". Am Mittwochabend krachte gegen 18 Uhr ein unbesetzter Bergekorb gegen die erst neu angeschaffte große Personengondel, berichtet die "Tiroler Tageszeitung". Laut der der Pressestelle der Bayerischen Zugspitzbahn Bergbahn AG waren beide Gondeln zu diesem Zeitpunkt unbesetzt. Die Gondel konnte noch nicht geborgen werden. – Bayerische Zugspitzbahnen Nach ersten Untersuchungen dürfte ein gerissener Kettenzug in der Bergstation zu dem Unfall geführt haben. Die kaputte Gondel konnte bisher noch nicht geborgen werden. Deshalb ist die genau Schadenshöhe noch nicht bekannt. Es handle sich jedoch um einen "Totalschaden".

Die Bahn bleibt bis auf weiteres geschlossen. Wie lange es dauern wird, bis die Zugspitzbahn ihren Betrieb wieder aufnimmt, ist noch nicht bekannt.

