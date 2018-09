U-Boot-Mord: Berufung nach Notfall abgebrochen

Die Berufungsverhandlung des wegen Mordes in einem U-Boot verurteilten Dänen Peter Madsen ist nach einem medizinischen Notfall abgebrochen worden. Einer der Laienrichter sei kollabiert, sagte eine Gerichtssprecherin am Freitag. Er sei inzwischen wieder bei Bewusstsein, doch die Verhandlung könne nicht fortgesetzt werden.

Madsen wollte mit der Berufung eine mildere Strafe erreichen, den Schuldspruch wegen Mordes ficht er dagegen nicht an, obwohl er ihn nicht zugegeben hat. Eigentlich sollte am Freitag das Urteil fallen. Einen neuen Termin konnte das Gericht zunächst nicht mitteilen.

Madsen war im April für den im August 2017 verübten Mord an der schwedischen Journalistin Kim Wall zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden, die in Dänemark nicht zeitlich begrenzt ist. Den Schuldspruch an sich hat Madsen akzeptiert. Der Staatsanwalt plädiert für die Aufrechterhaltung des Urteils.