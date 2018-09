Hurrikan "Florence" wütet mit 150 km/h an US-Ostküste

Das Zentrum des Wirbelsturms erreichte Freitagfrüh (Ortszeit) den Ort Wrightsville Beach in North Carolina, wie das Nationale Hurrikan-Zentrum in Miami mitteilte. Mit Geschwindigkeiten von 150 Kilometern pro Stunde gilt er als Hurrikan der niedrigsten Stufe 1. Trotzdem hat er zerstörerische Kraft und sorgte für schwere Fluten an der Küste, für Überschwemmungen, heftige Böen und extreme Regenfälle.

"Florence" bewegte sich selbst mit nur neun Kilometern pro Stunde vorwärts. Der Direktor des Nationalen Hurrikan-Zentrums, Ken Graham, sagte, es sei besonders gefährlich, dass sich "Florence" derart langsam bewege, sich sehr lange über den Küstengebieten halte und enorme Wassermassen dorthin trage. Laut dem Chef der Katastrophenschutzbehörde FEMA, Brock Long, liefen bereits viele Notfalleinsätze in der betroffenen Küstenregion. Der Fernsehsender CNN berichtete, mehr als 400.000 Menschen in North und South Carolina seien ohne Strom.

Angesichts des Sturms waren schon zuvor 1,7 Millionen Bewohner der Küstenregionen aufgefordert worden, sich in Sicherheit zu bringen. Die Behörden befürchteten Sturmfluten sowie Überschwemmungen auch in Inlandsgebieten.

1300 Flüge gestrichen

Als eine der ersten Gegenden traf es die Outer Banks, eine dem Festland vorgelagerte Inselkette des Bundesstaates. Auch New Bern wurde von einer Sturmflut getroffen. Rund 150 Menschen warteten hier darauf, von Mitarbeitern der Katastrophenschutzbehörde Fema aus den Wassermassen gerettet zu werden, wie der National Weather Service auf Twitter meldete. Den Hilfesuchenden wurde geraten, in die Dachgeschoße zu gehen.

Dieser Mann harrt in seinem Haus. Bretter sollen die Fenster schützen. – APA/AFP/GETTY IMAGES/JOE RAEDLE

Die Behörden rechneten damit, dass insgesamt fünf Millionen Menschen in einem riesigen Einzugsgebiet im gesamten Südosten der USA von Überschwemmungen betroffen sein könnten. Sturmfluten, die vom Ozean in die Flüsse und damit ins Hinterland drängen sowie ergiebiger Regen mit Billionen Litern Wasser könnten gemeinsam große zerstörerische Kraft entfalten.

– APA

(APA)