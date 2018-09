Und was passiert, wenn Afrika „explodiert“?

Wer eine Ahnung von der möglichen Zukunft Afrikas bekommen will, sollte nach Nigeria schauen. Es ist ein Land der Widersprüche. Nigeria schwimmt im Öl. Hier lebt der reichste Afrikaner, Aliko Dangote. Und hier grassiert die extreme Armut. Nirgendwo auf dem Planeten müssen mehr Menschen von weniger als 1,90 US-Dollar pro Tag leben – oder genauer: überleben. Das Elend deutet sich in den Slums der Metropole Lagos an. Die wachsenden Armenviertel künden auch von einem gefährlichen Boom, der das Land erfasst hat. Die Briten verließen 1960 eine Kolonie mit 45 Millionen Einwohnern. Inzwischen hat sich die Bevölkerung Nigerias vervierfacht – auf 190 Millionen Einwohner. Und das ist erst der Anfang. Mitte des 21. Jahrhunderts soll das westafrikanische Armenhaus die USA als drittgrößtes Land der Welt überholt haben. 410 Millionen Menschen würden dann in Nigeria leben. Und 2100 könnte es an China vorbeiziehen. So prognostizieren es die Vereinten Nationen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.09.2018)