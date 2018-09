Halbe Stunde in der Luft: Defektes Fahrgeschäft auf Oktoberfest

Fast eine halbe Stunde in der Luft: Auf dem Münchner Oktoberfest hat gleich am ersten Tag ein technischer Defekt ein Fahrgeschäft lahmgelegt. Betroffen war am Samstagabend ein Riesenpropeller, der die Fahrgäste auf bis zu 55 Meter Höhe befördert und mit bis zu 120 Stundenkilometern durch die Luft rauschen lässt.

Niemand sei zu Schaden gekommen, teilte die Polizei mit. Der Defekt sei nach 25 Minuten behoben worden, die Fahrgäste konnten aussteigen. Sie hätten den Vorfall mit Humor genommen und ihr Eintrittsgeld zurückbekommen.

"Gesteigerter Durst" am ersten Wochenende

Das Oktoberfest wurde am Samstag eröffnet und dauert bis 7. Oktober. Sechs Millionen Besucher werden erwartet. Am ersten Wochenende sind nach Schätzungen der Festleitung bereits mehr als 800.000 Besucher gekommen. Das waren rund 200.000 mehr als 2017. Wirte, Kaufleute und Schausteller sprachen am Sonntag von einem "starken Auftakt".

Die Gäste kamen mit Appetit und verspeisten 13 Ochsen - zwei mehr als im Vorjahr. Hunderttausende Liter Bier rannen durch die Kehlen. Wirtesprecher Peter Inselkammer registrierte einen "gesteigerten Durst" bei den Gästen.

(APA/dpa)