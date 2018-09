Verletzter indischer Solo-Segler aus Seenot gerettet

Der nach einem Sturm im Indischen Ozean schwer verletzte indische Weltumsegler ist von seinem Boot gerettet worden. Der 39-jährige Marineoffizier sei in Sicherheit, teilte ein Sprecher der indischen Marine am Montag beim Kurzmitteilungsdienst Twitter mit.

Der Solo-Segler Abhilash Tomy, der an der Weltumrundung Golden Globe Race teilnimmt, war am Freitag in einem Sturm in Seenot geraten, hatte einen Mast verloren und sich nach eigenen Angaben eine schwere Rückenverletzung zugezogen.

Am Samstag hatte der 39-Jährige verzweifelte Notsignale gesendet: "Epirb aktiviert. Kann nicht gehen. Könnte Trage benötigen". Epirb bezeichnet eine Notfunkbake zur Kennzeichnung der Seenotposition. In einer zweiten Nachricht schrieb Tomy: "Kann Zehen bewegen. Fühlen sich taub an. Kann nicht essen und trinken. Schwierig, nach Tasche zu greifen." Er habe auch von Erbrechen und Brennen in der Brust berichtet, so die indische Marine.

Internationale Rettungskräfte aus Australien und Indien hatten sich mit Flugzeugen und Fregatten auf die Suche nach dem Schiff des 39-Jährigen gemacht.

Abhilash Tomy ist Offizier der indischen Marine und nahm am Golden-Globe-Rennen teil, bei dem Segler alleine um die Welt fahren. Auch Teilnehmer des Rennens hätten ihre Hilfe angeboten, teilten die Veranstalter mit.

Tomy hatte 2013 als erster Inder die Welt umsegelt. Vor dem Absetzen der Notsignale hatte er mehr als 10.500 Seemeilen zurückgelegt und war in dem Rennen Dritter geworden. Laut GGR berichteten mehrere Teilnehmer des Rennens von sehr schlechten Wetterbedingungen.

(APA/AFP)