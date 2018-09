Video: Air-France-Jet startete wegen Windböen durch

Sturm Ali sorgte letzte Woche für gehöriges Chaos in Großbritannien und Irland. Die heftigen Böen dürften auch den Piloten eines Air France-Jets in Erinnerung bleiben. Die Maschine sollte vergangenen Mittwoch in Birmingham landen. Bis zu 70 Km/h schnelle Böen drehten den Airbus kurz vor der Landung seitlich. Dem Flugzeug hätte folglich ausreichend Bremsraum gefehlt, die Piloten starteten also durch.

Das spektakuläre Manöver wurde von Jermey Jones auf Video festgehalten. Air France bestätigte gegenüber CNN den Vorfall und entschuldigte sich bei den Passagieren: "Air France versteht und bedauert jegliche Umstände, Überraschung und unbequemen Eindruck, den die Passagiere wahrgenommen haben könnten", heißt es in einer Stellungnahme.

15 Minuten nach dem missglückten ersten Versuch gelang schließlich doch noch eine sichere Landung am Flughafen in Birmingham.

Sturm Ali hat in Irland und Großbritannien mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 Kilometern pro Stunde Chaos und Zerstörung angerichtet. Zwei Menschen starben bei den Unwettern letzte Woche am Mittwoch. In Schottland wurde ein Kreuzfahrtschiff von seiner Verankerung losgerissen. In Nordirland erschlug ein Baum einen Mann, ein weiterer Mensch wurde verletzt.

