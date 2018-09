Seelöwe attackiert Kayakfahrer mit Oktopus

Einen Kayak-Ausflug der etwas anderen Art erlebte Kyle Mulinder. Er paddelte in der Sonne vor der Küste von Kaikoura im Süden der Insel, als neben ihm ein Seelöwe auftauchte und ihm einen Oktopus ins Gesicht schleuderte. "Wir waren Mitten im Ozean und plötzlich tauchte dieses riesige Seelöwen-Männchen mit einem Oktopus auf und zog ihn über mich her", berichtete Mulinder dem australischen TV-Sender Seven News. "Es war seltsam, es ging so schnell aber ich konnte all die harten Teile des Oktopus in meinem Gesicht spüren", sagte er.

Mulinder hatte eine Kamera an seinem Boot angebracht, die die seltsame Attacke filmte. Seelöwen essen hauptsächlich Fisch aber auch alle anderen Arten von Proteinen, die sie finden können, wie Oktopusse, Kalamare, Krusten- und Schalentiere. Die Gewässer vor der Küste von Kaikōura sind für ihre Vielfalt an Meeresbewohnern bekannt. Ein Erdbeben im Jahr 2016 tötete viele der Seelöwen und Krebse. In der Folge verschwanden auch die Wale und Delfine aus der Region.

(red.)