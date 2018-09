Ärzte bauten verletzter Schildkröte Rollstuhl aus Lego

Im Zoo von Maryland rollt derzeit eine Schildkröte mit einem ungewöhnlichen Fortbewegungsgerät durch die Gegend: einem Rollstuhl aus Lego. Wegen einer Verletzung darf der Bauch des Tieres nicht am Boden schleifen. "Es gibt keine Rollstühle in Schildkröten-Größe", sagt ein junger Mitarbeiter des tierärztlichen Teams des Zoos in einer Aussendung - also entwarf er dem Tier einen Behelf aus Lego.

Die Carolina-Dosenschildkröte war im Juli mit mehreren Brüchen im Bauchpanzer in einem Park gefunden und ins Zoospital gebracht worden. Die Ärzte operierten das Tier und setzten Metallplatten ein, um den Panzer zu stabilisieren. Dann standen sie vor einer Herausforderung: Die Verletzungen würden Zeit brauchen, um zu heilen - zugleich sollte das Tier aber seine Mobilität behalten. Wenige Wochen später bekam die Schildkröte ihren Rollstuhl - mit einem Rahmen, der am oberen Panzer des grapefruitgroßen Tiers festgeklebt ist und vier kleinen Rädern, auf denen es mithilfe seiner Vorderbeine durch den Zoo rollen kann.

"Er ist gleich losgerollt, es geht ihm großartig"

"Er hat gar nicht gezögert", sagt Garrett Fraess, der angehende Tierarzt, der die Idee mit dem Lego-Rollstuhl hatte. "Er ist gleich losgerollt, es geht ihm großartig." Die Konstruktion erlaubt es dem Tier, natürliches Verhalten beizubehalten - etwa im Anflug von Gefahr den Kopf einzuziehen.

Die Ärzte gehen davon aus, dass es noch bis in den Frühling auf den Rollstuhl angewiesen sein wird: Schildkröten haben einen sehr langsamen Stoffwechsel, weshalb auch Verletzungen langsamer verheilen als etwa bei Säugetieren und Vögeln.

Der Zoo von Maryland betreibt seit 1996 ein Projekt, bei dem wilde Schildkröten registriert, gekennzeichnet und wieder freigelassen werden, um deren Verhalten zu beobachten. Die Schildkröte mit den Rollstuhl ist demnach mindestens 18 Jahre alt. Sobald ihre Verletzungen verheilt sind, soll sie wieder in freier Wildbahn ausgesetzt werden.

