19-Jähriger verletzte drei Menschen in Ravensburg bei Messerangriff

Ein 19-Jähriger Afghane hat in Ravensburg drei Menschen mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Konstanz stach der Asylwerber am Freitag aus ungeklärten Gründen zunächst auf zwei Männer an einer Bushaltestelle ein und griff dann 50 Meter weiter einen weiteren Mann an.

Der Oberbürgermeister der deutschen Stadt, der zufällig mit zwei Mitarbeitern auf den Angreifer traf, forderte den 19-Jährigen demnach auf, das Messer fallen zu lassen, was der Mann auch tat. Unmittelbar danach wurde er von der Polizei festgenommen.

Bei den Opfern handelt es sich den Angaben zufolge um zwei Asylwerber aus Syrien im Alter von 19 und 20 Jahren sowie um einen 52-jährigen Deutschen. Den Ermittlern zufolge gibt es keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund der Tat, die Ermittlungen laufen.

Ein Opfer, das lebensgefährlich verletzt wurde, geht es besser. Es befinde sich mittlerweile außer Lebensgefahr, teilte die Polizei per Twitter Samstagmittag mit. Offen ist nach wie vor das Motiv des Festgenommenen, eines 19 Jahre alten Mannes.

(APA/DPA)