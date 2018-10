Die Scrabble-Meister aus Nigeria

Als Treffpunkt hat der Scrabble-Champion ein Turnier in einem Tagungszentrum am Rande von Lagos vorgeschlagen. An 30 kleinen Tischen sitzen sich die Spieler im grellen Neonlicht eines Konferenzraums gegenüber. Wer am Schluss gewinnt, bekommt umgerechnet 180 Euro und darf in einigen Wochen bei der Meisterschaft des Bundesstaats mitmachen. Dafür ist Wellington Jighere, der Weltmeister des Jahres 2015, längst qualifiziert. Er tritt bei diesem Turnier daher auch nicht an. Doch der 35-jährige Profi liebt die Atmosphäre. Die konzentrierte Stille, durchbrochen vom Klicken der Steine oder dem Raunen der Zuschauer, wenn sich ein spannendes Spiel dem Ende nähert. Es ist der leise Soundtrack seines Lebens.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.09.2018)