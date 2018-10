Killer-Badewanne und Feuer-Rollstuhl: Polizeieinsatz nach Indiana Jones-Art

Es ist schon eine wirklich absurde Geschichte, die in Gerichtsakten im US-Bundesstaat Oregon festgehalten wurde. Das Ende eines Polizeieinsatzes: Ein Polizist wurde durch einen mit einer Sprengfalle präparierten Rollstuhl verletzt, nachdem er einer rollenden Badewanne ausgewichen war.

Und das kam so: Die Polizei wurde im September von einer Immobilienfirma zu einem Grundstück in der kleinen Stadt Williams gerufen. Das Haus sollte verkauft werden, berichteten Lokalmedien. Den Maklern war das Gelände nicht geheuer. Zu recht. Denn die Beamten fanden das Grundstück mit einigen Fallen versehen vor: Nagelbänder, eine seitlich aufgestelle, runde Badewanne, die per Falldraht bereit stand, etwaige Eindringlinge zu überollen.

"Es war ähnliche einer Szene aus dem Film 'Indiana Jones: Jäger des verlorenen Schatzes', in der Schauspieler Harrison Ford einem riesigen Felsbrocken ausweichen muss, den er durch einen Stolperdraht ins Rollen gebracht hatte", beschreibt ein Polizist die Szenerie laut Gerichtsakten.

Nachdem die Polizei die erste Hürde Badewanne genommen hatte, rückten ein Bombenexperte und ein FBI-Agent in Richtung Haus vor. Man sprengte die verstärkte Eingangstür auf. Drinnen löste ein mit Munition und anderen Gegenständen präparierter Rollstuhl per Angelseil eine Explosion aus, bei der der FBI-Beamte verletzt wurde. Ein Röntgenbild zeigte eine .410-Flintenschrotkugel in seinem Bein.

Die Behörden beschuldigen den 66-jährigen Gregory Rodvelt, die Fallen aufgestellt zu haben. Rodvelt war gezwungen worden, sein Grundstück zu pfänden - im Zusammenhang mit einem länger zurückliegenden Missbrauchsvorwurf, der seine Mutter betraf.

Rodvelt saß zum Zeitpunkt der Detonation bereits im Gefängnis, weil es in einem anderen Fall von Beleidigung zu einer bewaffneten Auseinandersetzung gekommen sein soll. Seinen Pflichtverteidiger lehnte er laut Medienberichten ab. Seit April 2017 sitzt Rodvelt in Haft, doch Mitte August durfte er das Gefängnis für zwei Wochen verlassen um sein Haus für den Verkauf vorzubereiten - Rodvelt hatte offenbar anderes im Sinn.

