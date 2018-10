WHO: Umweltzerstörung durch Tabakanbau

Genf. Der Anbau von Tabak frisst laut der in Genf ansässigen Weltgesundheitsorganisation WHO große Ressourcen auf und habe nachteilige ökologische Folgen. Erstmals hat die Sonderorganisation der UNO die Folgen von Tabakanbau und -verarbeitung im Vorfeld des Rauchens untersucht und schließt, dass Rauchen letztlich die Umwelt zerstört und nachhaltige Entwicklung untergräbt.

Für Plantagen und erste Verarbeitungsschritte würden weiter Wälder abgeholzt, Böden ausgelaugt, Kohle und Holz verbrannt, heißt es im Bericht, den das Sekretariat der WHO-Anti-Tabak-Konvention am Dienstag publizierte. Die Treibhausgase verschärften den Klimawandel. Die Konvention trat 2005 in Kraft und hat 181 Parteien. Sie verlangt etwa die Beschränkung von Tabakwerbung, Warnhinweise auf Packungen und mehr Schutz von Nichtrauchern.

Für sechs Billionen Zigaretten anno 2014 seien 32,4 Millionen Tonnen Tabak auf 40.000 Quadratkilometern Land angebaut worden. Das habe zwar mäßige 0,2 Prozent des Treibhausgasausstoßes verursacht, aber mindestens 25 Millionen Müll, darunter Milliarden weggeworfene Zigarettenstummel, die mit giftigen Inhaltsstoffen Erdreich, Gewässer und Grundwasser verunreinigen. Für Tabakanbau und Verarbeitung würden 22 Milliarden Tonnen Wasser im Jahr verbraucht. Wer 50 Jahre lang 20 Zigaretten am Tag rauche, verbrauche indirekt 1,4 Millionen Liter Wasser.

Profit bleibt bei den Reichen

Fast 90 Prozent des Tabaks werde in Entwicklungsländern angebaut, während fast aller Profit in reichen Ländern lande. „Tabakkonzerne in Industrieländern verbrennen im übertragenen und im wahrsten Sinn des Wortes die Ressourcen und die Zukunft der am wenigsten geschützten Menschen auf dem Planeten“, meint einer der Autoren, Nicholas Hopkinson vom Herz- und Lungeninstitut am Imperial College in London. (ag.)

