Sex mit Minderjähriger? Keine Anklage gegen 18-jährigen Österreicher in den USA

Die Causa um den 18-jährigen Oberösterreicher Leo S., dem seitens des US-Staates Florida verbotener Sex mit einer 15-Jährigen vorgeworfen wurde, hat für den jungen Mann eine positive Wendung genommen: Die Staatsanwaltschaft von Sarasota, Florida, wird keine Anklage erheben. Das hat die Anwaltskanzlei, die den jungen Mann vertritt, am Freitag erfahren.

Die Staatsanwaltschaft wird keine weiteren Schritte unternehmen, hieß es in dem Gerichtsentscheid. Leo S. hat damit auch keine Kautionsauflagen mehr zu erfüllen. Nach Rückgabe seines Reisepasses kann er in seine Heimat zurückkehren, hieß es seitens der Anwaltskanzlei Urban Thier & Federer.

Am 30. Juli festgenommen

Der 18-Jährige war am 30. Juli in Venice im US-Staat Florida festgenommen worden, nachdem er einvernehmlichen Sex mit seiner 15-jährigen Internetbekanntschaft gehabt haben soll. Das bedeutet in Florida einen Verstoß gegen das Schutzalter von 16 Jahren. In Florida ist Sex mit Jugendlichen, die noch keine 16 sind, verboten und wird mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft.

Nach seiner Enthaftung auf Kaution wohnte der junge Mann gemeinsam mit seinen Eltern, die aus Oberösterreich angereist waren, in einer Unterkunft in Orange County. "Wir wünschen uns nichts mehr, als dass wir wieder zurück nach Hause fliegen können", hatten die Eltern in einem Interview betont. Dieser Wunsch geht nun in Erfüllung.

(APA)