Zwei Tote bei Gasthaus-Brand im Rheintal

Beim Brand eines Gasthaus in Oberriet im St. Galler Rheintal in der Schweiz, an der Grenze zu Vorarlberg, sind in der Nacht auf Sonntag laut Medienberichten zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Toten wurden Sonntagfrüh im Inneren des Hauses gefunden. Ihre Identität sowie die Brandursache waren vorerst unklar.

Ebenso unklar war, ob sich weitere Personen in dem Haus aufgehalten haben. Der Sucheinsatz der Rettungskräfte dauerte vorerst an.

Das Feuer war laut Angaben der Polizei nach 3.00 Uhr ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, befand sich das Lokal bereits in Vollbrand. Zunächst konnten die Einsatzkräfte das Gebäude aus Sicherheitsgründen nicht betreten.

Ein Bewohner konnte das Gasthaus selbstständig verlassen, einem anderen kam die Feuerwehr zu Hilfe. Beide erlitten nach Angaben der Exekutive Verletzungen und wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

(APA)