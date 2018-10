Wales: Zwei Halbmarathon-Läufer starben auf der Ziellinie

Beim Halbmarathon in der walisischen Hauptstadt Cardiff sind am Sonntag zwei Läufer auf der Ziellinie mit Herzproblemen zusammengebrochen und kurz danach im Krankenhaus gestorben. "Das ist eine schreckliche Tragödie", wurde Matt Newman, Organisationsleiter des "Run 4 Wales", von der Agentur PA zitiert. Alle Beteiligten seien "am Boden zerstört", so Newman. An dem Lauf hatten sich knapp 25.000 Menschen beteiligt.

Die Läufer seien auf der Ziellinie zusammengebrochen und nach einer Erstbehandlung durch Sanitäter in die Universitätsklinik von Cardiff gebracht worden. Dort starben sie wenig später. Medienberichten handelte es sich um zwei Männer im Alter von 25 und 32 Jahren.

Studien zufolge kommen weltweit ein bis zwei Todefälle auf 100.000 Marathonteilnehmer. Sie ereignen sich häufig auf den letzten Metern eines Marathons oder Halbmarathons. Experten empfehlen Freizeitsportlern, auf übertriebene Endspurts zu verzichten. Gleichzeitig ist die Erkenntnis, dass Läufer länger leben, mittlerweile unumstritten.

(APA/dpa/Reuters)