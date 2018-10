Paar in Mexiko soll für 20 Frauenmorde verantwortlich sein

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft könnte ein mutmaßliches Serienmörder-Paar in Mexiko für insgesamt 20 Frauenmorde verantwortlich sein. Bisher waren die Ermittler von zehn Taten ausgegangen. Staatsanwalt Alejandro Gomez Sanchez sagte am Montag (Ortszeit), der festgenommene Mann habe Beteiligung an 20 Morden zugegeben. Der Mann und seine Partnerin waren vergangene Woche in der Stadt Ecatepec nahe Mexiko-Stadt gefasst worden, als sie gerade menschliche Überreste in einem Kinderwagen transportierten.

Die Staatsanwaltschaft ermittle derzeit in zehn Fällen, zu denen es konkrete Informationen gebe, sagte Gomez dem Radiosender Formula. Die Leichen verscharrte das Paar zum Teil auf einer Brachfläche in der Nähe seines Hauses. Außerdem verkauften die Verdächtigten das Baby eines des Mordopfers. Die Ermittler fanden das Mädchen und brachten es zu seinen Angehörigen zurück. Auch die Personen, die das Kind gekauft hatten, wurden festgenommen.

Der Bundesstaat Mexico rund um Mexiko-Stadt gilt als eine der gewalttätigsten Regionen des Landes. Seit Anfang des Jahres registrierten die Behörden dort über 1400 Tötungsdelikte und 64 Frauenmorde.

(APA/dpa)