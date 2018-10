Frankreichs "Ausbrecherkönig" ist jetzt im Hungerstreik

Er ist der von den Medien ernannte "Ausbrecherkönig" Frankreichs. Ein zweifelhafter Titel, der Rédoine Faïd allerdings gefallen dürfte. Schließlich ist der Kriminelle gerne Gast in Talkshows, wenn nicht gerade nach ihm gefahndet wird oder er im Gefängnis sitzt. Zweiteres ist jetzt wieder der Fall. Wenige Tage nach seiner Festnahme ist Faïd nun in einen Hungerstreik getreten. Er verweigere seit Montagmittag im Hochsicherheitsgefängnis im nordfranzösischen Vendin-le-Vieil die Nahrungsaufnahme, teilte die Gefängnisleitung mit.

Damit protestiert der 46-jährige Schwerverbrecher gegen die Inhaftierung von Mitgliedern seiner Familie sowie seiner Vermieterin, wie er nach Angaben aus Ermittlungskreisen in einem Brief darlegte. Faïd war drei Monate nach seiner Hollywood-reifen Flucht aus einem Gefängnis bei Paris in der vergangenen Woche wieder gefasst worden. Die Polizei nahm den per Interpol gesuchten 46-Jährigen Mittwochfrüh in einer Wohnung in seinem Heimatort Creil nördlich der französischen Hauptstadt Paris fest.

Bei der Fahndung wurde auch eine junge Frau überwacht. Sie nahm mit dem Auto einen mit einer Burka bekleideten Menschen mit, "dessen Aussehen vermuten ließ, dass es sich um einen Mann handelte", sagte der Chef-Ermittler. Es gab keine Zwischenfälle, obwohl der Ausbrecher einen geladenen Revolver in Reichweite liegen hatte. Die Fahnder nahmen an Ort und Stelle auch Faïds Bruder, einen Neffen und eine Frau fest. Ermittler stellten unter anderem zwei Burkas - also Ganzkörperschleier - und eine automatische Waffe vom Typ Uzi sicher.

Am Montag wurden dann noch drei weitere mutmaßliche Komplizen im Großraum Paris festgenommen.

Filmreifer Gefängnis-Ausbruch

Faïd war im April wegen eines tödlichen Raubüberfalls zu 25 Jahren Haft verurteilt worden, dann aber am 1. Juli aus der Haftanstalt in Réau südöstlich von Paris getürmt. Sein Ausbruch war filmreif: Schwer bewaffnete Komplizen flogen mit einem entführten Hubschrauber in den Gefängnishof, den Piloten hatten sie entführt und zum Fliegen gezwungen. Dort warfen Faïds Komplizen Nebelbomben, verschafften sich mit Kreissägen Zugang zu dem Besucherraum, wo Faïd mit seinem Bruder alleine war, und nahmen den 46-Jährigen mit.

Zeitweise hatten bis zu 3000 Polizisten nach Faïd gesucht. Mitte Juli hätten sie ihn schon einmal fast geschnappt: Bei einer Verfolgungsjagd nördlich von Paris konnte er aber knapp entkommen.

Zu einem Medien-Spitznamen "Ausbrecherkönig" kommt man aber nicht nur mit einem Fluchtversuch - so spektakulär der jüngste auch war. Faïd war 2013 schon einmal die Flucht aus einem Hochsicherheitsgefängnis gelungen. Damals hatte Faïd vier Wärter als Geiseln genommen. Sechs Wochen später wurde er wieder gefasst.

Der Franzose mit algerischen Wurzeln vergleicht sich selbst gerne mit US-Gangsterboss Al Capone und ist durch zahlreiche Fernsehinterviews und seine Autobiografie bekannt. In dem Buch, das er 2010 mit Hilfe eines Journalisten verfasste, feierte er sich als "Gangster neuer Art", der schon mit zwölf Jahren zu seiner "Berufung" gefunden habe.

Vor allem aber das Fernsehen verschaffte dem Kriminellen Popularität: In Talkshows trat der telegene Glatzkopf, wenn nicht gerade nach ihm gefahndet wurde, wortgewandt und mit perfekt sitzendem Anzug auf. Faïd wurde so zum zweifelhaften Idol vieler Jugendlicher in den französischen Banlieues.

(APA/AFP)