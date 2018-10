Geiselnahme in Apotheke im Kölner Hauptbahnhof

Zu einer "Großlage" am Kölner Hauptbahnhof ist die Polizei am Montag nach mehreren Anrufen von Zeugen ausgerückt. In einer Apotheke auf der Seite zum Breslauer Platz (der Kölner Dom liegt auf der anderen Seite der Gleise) kam es zu einer Geiselnahme, das ist alles, was die Polizei vorerst bestätigt. Ein Pressesprecher der Kölner Polizei sagte auf ntv, dass die Polizei von einem Geiselnehmer und einer weiblichen Geisel ausgehe. Es gebe Kontakt zum Geiselnehmer. Zu Gerüchten über Schüsse und Rauch konnte er nichts sagen.

Auch in einer nahegelegenen Filiale einer Burgerkette soll es zu einem Angriff auf eine Frau gekommen sein - ob dieser in Zusammenhang mit der Geiselnahme stand, ist unklar. Es gab für diese Gerüchte keine Bestätigung.

Aktuelle Info zur #Geiselnahme am #BreslauerPlatz in #Köln: Bitte warten Sie auf offizielle Informationen und verbreiten Sie keine Gerüchte und Spekulationen! Damit unterstützen Sie uns.

Wir haben derzeit keine Hinweise auf #Schüsse! — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) 15. Oktober 2018

Die Deutsche Bahn gab per Twitter bekannt, die Bahnsteige der S-Bahn gesperrt sind. Fern- und Regionalzüge würden zunächst an anderen Bahnhöfen abwarten. In der Folge sei mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen.

Die Einsatzkräfte sperrten das Gebiet um den Breslauer Platz auf der Rückseite des Bahnhofs großräumig ab.

Geiselnahme in einer Apotheke im Hauptbahnhof in Köln. – (c) APA/AFP/dpa/OLIVER BERG (OLIVER BERG)

(APA/dpa)