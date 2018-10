Polizei stürmt Apotheke in Kölner Hauptbahnhof: Geiselnehmer schwer verletzt

Eine Geiselnahme im Kölner Hauptbahnhof ging am Montag gegen 15 Uhr einigermaßen glimpflich zu Ende. Schwer verletzt wurde allerdings der Geiselnehmer, seine weibliche Geisel wurde leicht verletzt. Gegen Mittag war die Polizei zu einem Großeinsatz ausgerückt. Mehrere Anrufe hatten einen Notruf abgesetzt, sie hatten einen Mann beobachtet, der in die Apotheke im Bahnhofsgebäude auf der Seite zum Breslauer Platz stürmte. Die Polizei gab bekannt, dass ein Mann eine Frau in seiner Gewalt hatte. Die Beamten hatten rasch Kontakt zum Geiselnehmer. Zu Gerüchten über Schüsse und Rauch konnte ein Polizeisprecher nichts sagen. Auch über das Motiv des Täters gab es vorerst keine Informationen. Um 19 Uhr soll es eine Pressekonferenz geben. Die Bahnhofssperre blieb vorerst aufrecht.

Kurz vor 15 Uhr rückte die Polizei weiter vor und zündete mehrere Blendgranaten, es kam Bewegung in die Szenerie. Die Polizei bestätigte kurze Zeit später, dass die Geiselnahme beendet wurde. Der Täter sei schwer verletzt und werde reanimiert, teilte die Polizei auf Twitter mit. Über die Art der Verletzung machte die Polizei zunächst keine Angaben. Der Zugriff erfolgte durch eine Spezialeinheit. Die weibliche Geisel sei ebenfalls verletzt und werde aktuell versorgt, twitterte die Behörde.



Zu Mittag soll es auch in einer nahegelegenen Filiale einer Burgerkette zu einem Angriff auf eine junge Frau gekommen sein - ob dieser in Zusammenhang mit der Geiselnahme stand, ist unklar. Bestätigt wurde lediglich, dass ein verletztes Mädchen aus dem Hauptbahnhof ins Krankenhaus gebracht worden war. Geiselnahme: Ausnahmezustand am Kölner Hauptbahnhof

Der Kölner Hauptbahnhof ist einer der wichtigsten Eisenbahnknoten am Rhein, er liegt im Stadtzentrum direkt neben dem Dom. Täglich durchströmen ihn rund 1.300 Züge und bis zu 280.000 Reisende auf elf Gleisen.

(APA/dpa)