Polizei stürmt Apotheke in Kölner Hauptbahnhof: Geiselnehmer schwer verletzt

Eine Geiselnahme im Kölner Hauptbahnhof ging am Montag gegen 15 Uhr einigermaßen glimpflich zu Ende. Schwer verletzt wurde allerdings der Geiselnehmer, seine weibliche Geisel wurde leicht verletzt. Gegen Mittag war die Polizei zu einem Großeinsatz ausgerückt. Mehrere Anrufe hatten einen Notruf abgesetzt, sie hatten einen Mann beobachtet, der in die Apotheke im Bahnhofsgebäude auf der Seite zum Breslauer Platz stürmte. Die Polizei gab bekannt, dass ein Mann eine Frau in seiner Gewalt hatte. Die Beamten hatten rasch Kontakt zum Geiselnehmer. Zu Gerüchten über Schüsse und Rauch konnte ein Polizeisprecher nichts sagen. Auch über das Motiv des Täters gab es vorerst keine Informationen.

Kurz vor 15 Uhr rückte die Polizei weiter vor und zündete mehrere Blendgranaten, es kam Bewegung in die Szenerie. Die Polizei bestätigte kurze Zeit später, dass die Geiselnahme beendet wurde. Der Täter sei schwer verletzt und werde reanimiert, teilte die Polizei auf Twitter mit. Über die Art der Verletzung machte die Polizei zunächst keine Angaben. Der Zugriff erfolgte durch eine Spezialeinheit. Die weibliche Geisel sei ebenfalls verletzt und werde aktuell versorgt, twitterte die Behörde.



Zu Mittag soll es auch in einer nahegelegenen Filiale einer Burgerkette zu einem Angriff auf eine junge Frau gekommen sein - ob dieser in Zusammenhang mit der Geiselnahme stand, ist unklar. Bestätigt wurde lediglich, dass ein verletztes Mädchen aus dem Hauptbahnhof ins Krankenhaus gebracht worden war.

Geiselnahme: Ausnahmezustand am Kölner Hauptbahnhof

Aktuelle Info zur #Geiselnahme am #BreslauerPlatz in #Köln: Bitte warten Sie auf offizielle Informationen und verbreiten Sie keine Gerüchte und Spekulationen! Damit unterstützen Sie uns.

Wir haben derzeit keine Hinweise auf #Schüsse! — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) 15. Oktober 2018

Die Bahnhof blieb auch nach Ende der Geiselnahme vorerst gesperrt. Fernverkehrszüge wurden großräumig umgeleitet. In der Folge sei mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen.

(APA/dpa)