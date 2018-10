Klimawandel: Bier könnte knapp werden

106 Liter Bier trinkt der durchschnittliche Österreicher im Jahr - und liegt damit europaweit auf Platz drei. In Zukunft könnte das Biertrinken deutlich teurer werden: Der Klimawandel lässt die Erträge schrumpfen, schon heuer gab es bei Gerste, einem Hauptbestandteil von Bier, Ernteeinbußen. Durch die Wetterextreme - also gleichzeitig Dürre und Hitze - in den Gerstenanbaugebieten könnten die Erträge bis 2099 um drei bis 17 Prozent sinken, hat ein internationales Forscherteam um den US-Amerikaner Steven Davis (University of California in Irvine) ausgerechnet.

Die Bierpreise könnte das besonders treffen: Weltweit gehen zwar nur 17 Prozent der geernteten Gerste in die Bierproduktion, vor allem wird das Getreide als Tierfutter genutzt. Sinken die Erträge, dann würde die verfügbare Gerste aber bevorzugt für diese, wichtigeren Zwecke genutzt - und nicht zum Brauen.

Deutsche würden 2,55 Mrd. Liter weniger Bier trinken

Den Bierpreis würde das in die Höhe treiben, im Durchschnitt würde er sich verdoppeln. Vor allem dort, wo Bier sehr beliebt ist, würden die Preise deutlich steigen, schreiben die Forscher. In Deutschland würde der jährliche Konsum um 0,74 bis 2,55 Milliarden Liter zurückgehen, das sind 18 bis 63 Flaschen weniger pro Kopf.

Allerdings weise die Studie auch Schwächen auf, räumen die Forscher ein. Anpassungen, die die Erntemengen in Zukunft stabilisieren könnten - etwa neue Technologien oder angepasste Sorten - sind nicht berücksichtigt. Zugleich vermuten die Forscher, dass das Wachstum der Weltbevölkerung den Bierbedarf noch steigen lassen wird.

(Red.)