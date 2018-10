Jackpot in US-Lotterie nähert sich der Milliardengrenze

Der US Mega Millions Jackpot stieg am Mittwoch von 667 auf 868 Millionen Dollar (750 Millionen Euro), nachdem am Dienstagabend kein Sechser erzielt worden war.

In der besagten Lotterie ist das damit der höchste jemals verzeichnete Jackpot - und in der Geschichte des Landes der zweithöchste. 2016 nämlich wurde in der so genannten Powerball-Lotterie ein Jackpot in der Höhe von 1.586 Mrd. Dollar geknackt.



In der Mega Millions Lotterie, in der die Ziehungen halbwöchentlihc stattfinden, ist somit seit 24. Juli kein Top-Gewinner mehr ermittelt worden. Damals hatte ein elfköpfiger Büro-Pool in Santa Clara County, Kalifornien, einen Jackpot von 543 Millionen Dollar geknackt.

(Reuters/red.)